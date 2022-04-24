وسيطر كوارتارارو على السباق من اللفة الرابعة وحتى اجتيازه خط النهاية متقدماً على مواطنه يوهان زاركو (دوكاتي) والإسباني اليكس أسبارغارو (ابريليا).

والفوز هو الأول لكوارتارارو بطل الموسم الماضي، وتحديداً منذ تتويجه في جائزة بريطانيا الكبرى في آب/اغسطس الماضي.

وقال الفائز بعد تتويجه: "لقد دفعت نفسي إلى بذل قصارى جهدي. حققت انطلاقة رائعة وانا سعيد لتحقيق فوزي الأول هذا الموسم".

وأعرب زاركو عن دهشته لسيطرة كوارتارارو على السباق بقوله: "إنه فوز فرنسي جميل لكنه لم يكن من نصيبي للأسف".

ورفع الدراج الفرنسي رصيده في صدارة ترتيب بطولة العالم الى 69 نقطة بالتساوي مع رينس، مقابل 66 لإسبارغارو، في حين فقد الايطالي اينيا باستيانيني المركز الأول الذي كان يحتله قبل انطلاق السباق بحلوله خارج المراكز العشرة الاولى وهو يملك 61 متراجعاً الى المركز الرابع.

ويقام السباق المقبل في جائزة اسبانيا الكبرى في الأول من ايار/مايو.

