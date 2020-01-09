عزز الإسباني كارلوس ساينز (ميني) صدارته لترتيب فئة السيارات، بتحقيقه فوزه الثاني في النسخة الثانية والأربعين من رالي دكار المقام للمرة الأولى في السعودية، وذلك بإنهائه المرحلة الخامسة أمام حامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا).

وهو الفوز الثاني لبطل عامي 2010 و2018 في النسخة الأولى لهذا الرالي في منطقة الشرق الأوسط، بعد الذي حققه في المرحلة الثالثة، والرابع والثلاثين في تاريخ مشاركاته.

وأنهى الإسباني البالغ من العمر 57 عاما مرحلة الخميس التي أقيمت بين العلا وحائل لمسافة 563 كلم، بينها 353 كلم خاصة للسرعة، متقدما بفارق دقيقتين و56 ثانية على العطية، فيما حل الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني)، الذي يملك الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 في السيارات والدراجات)، في المركز الثالث بفارق 6 دقائق و11 ثانية بعد أن فاز في مرحلة الأربعاء بين نيوم والعلا.

ووسع ساينز الفارق الذي يفصله عن العطية، الباحث عن لقبه الثالث في الرالي على غرار منافسه الإسباني، من 3,03 دقائق إلى 5,59 دقائق، فيما يحتل بيترهانسل المركز الثالث بفارق 17 دقيقة و53 ثانية عن زميله في ميني.

وكان الإسباني حذرا فيما يخص مرحلة الجمعة، موضحا "أفعل كل ما باستطاعتي، لكننا نفتتح المسار غدا، وقد يكون الوضع مختلفا تماما".

ومن جهته، كان العطية راضيا بالمركز الثاني، موضحا "اليوم كان جيدا. نجحنا في إنهاء المرحلة وعشنا يوما رائعا. حلينا في المركز الثاني. لقد تعرضنا لثقب في الإطار بعد الارتطام بصخرة كبيرة".

وأمل أن يكون "الغد يوما جيدا. سأكون خلف كارلوس وسنتمكن من تحقيق وقت جيد. القيادة كانت صعبة، لكننا كنا حذرين كثيرا... علينا وحسب أن ننهي هذا الأسبوع، ثم نحزم أمرنا الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك الكثير من الكثبان الرملية".

وحقق السعودي يزيد راجحي (تويوتا) نتيجة ملفتة أخرى باحتلاله المركز الرابع أمام الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا (ميني) والجنوب إفريقي جينييل دي فيلييرز (تويوتا) وبطل العالم السابق في الفورمولا واحد الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا) والسعودي الآخر ياسر حمد بن سعيدان على متن سيارة ميني مع فريق "رايس وورلد تيم" تواليا.

وبقي الراجحي رابعا في الترتيب العام أمام تيرانوفا، لكن بفارق 31 دقيقة و39 ثانية عن ساينز، فيما يحتل بن سعيدان المركز التاسع بفارق كبير يبلغ ساعة و43 دقيقة و4 ثوان.

وتقام المرحلة السادسة الجمعة بين حائل والرياض لمسافة 830 كلم، منها 478 كلم كمرحلة خاصة، قبل أن يحظى المشاركون بفرصة لالتقاط أنفاسهم في يوم راحة مقرر السبت في الرياض، على أن يستأنفوا بعدها التنافس حتى المرحلة الثانية عشرة الأخيرة المقررة في 17 الشهر الحالي بين حرض والقدية.



فوز ثان أيضاً لبرايس في الدراجات



وفي فئة الدراجات، أحرز بطل 2019 الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) فوزه الثاني في النسخة الحالية بإنهائه المرحلة الخامسة في الصدارة، في حين اضطر دراج كاي تي أم الآخر البريطاني سام سندرلاند، بطل 2017، إلى الانسحاب بعدما وصفه المنظمون بـ"سقوط قاس" في منتصف المرحلة، ما أدى الى تعرضه لإصابات في ظهره وكتفه الأيمن.

وتقدم برايس بفارق دقيقة و12 ثانية على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا)، فيما جاء الأميركي أندرو سكوت (هوسكفارنا) ثالثا بفارق دقيقتين و31 ثانية.

وعلق برايس، الفائز باللقب عام 2013 أيضا، على فوزه الخميس بالقول "كان يوما جيدا. ضغطت بقوة في البداية، شقيت طريقي بشكل جيد ولحقت بشبان هوندا، هم وريكي (باربيك) كانوا في المقدمة... كانت حقا مرحلة جيدة".

وسبق للأسترالي البالغ 32 عاما أن أحرز المرحلة الأولى التي أقيمت بين جدة والوجه، ليصعد في الترتيب العام إلى المركز الثاني بفارق 9,06 ثانية عن الأميركي ريكي باربيك (هوندا) الذي حل رابعا الخميس.

وتراجع التشيلي خوسيه اينياسيو كورنيخو فلوريمو (هوندا) من الثاني إلى الخامس باحتلاله المركز الثالث عشر بفارق 14 دقيقة و57 ثانية عن برايس الذي تابع "نحن سعداء وسنرى الآن كيف سيكون الوضع في اليوم السادس. أعتقد أننا وصلنا اليه (اليوم السادس) ... بصراحة لم نعد مركزين على التعداد".