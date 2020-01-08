استعاد الفرنسي ستيفان بيترهانسل بسمته بعد إحرازه الأربعاء المرحلة الرابعة لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي بين مدينتي نيوم والعلا في السعودية التي تستضيف الحدث للمرة الأولى في القارة الآسيوية، فيما قلص القطري ناصر العطية حامل اللقب الفارق مع الإسباني المتصدر كارلوس ساينز.

وأنهى بيترهانسل المكنى "السيد دكار"، نظرا لتتويجه 7 مرات في السيارات و6 مرات قبلها في الدراجات، المرحلة البالغ طولها 672 كلم (بينها 453 كلم مرحلة خاصة بالسرعة) بتوقيت 4 ساعات و4:34 دقائق، محرزا مرحلته الأولى في 2020.

وتفوّق سائق ميني البالغ 54 عاما على العطية (تويوتا) بفارق 2:26 دقيقتين، وزميله الإسباني كارلوس ساينز بفارق 7:18 دقائق.

وارتقى بيترهانسل إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 11:42 دقيقة عن الصدارة، فيما قلّص العطية الباحث عن لقبه الرابع في هذا الرالي بعد 2011 و2015 و2019، الفارق مع المتصدر ساينز المتوّج في 2010 و2018 إلى 3:03 دقائق.

وكانت بداية المرحلة رائعة لبيترهانسل، بيد أنه واجه مشكلات ملاحة في نهايتها. وقد تحسّن التواصل مع ملاحه الجديد البرتغالي باولو فيوزا بسبب عائق اللغة "كان التواصل هادئا وأدق مع ملاحي، من أفضل إلى أفضل".

تابع السائق الذي واجه مشكلات في بداية الرالي "بعد الأيام الأولى الصعبة، أصبحت الأمور أفضل. من الجميل أن تفوز في المرحلة".

أضاف الفرنسي الذي عانى أيضا من انثقاب في أحد إطاراته "لم تكن مرحلة سلسة.. كان الحصى أكثر مما توقعنا، وعانينا كثيرا في آخر ستين كيلومترا".

نسخة قاسية

وتفادى العطية متوج في 2011 و2015 و2019 مشكلات الملاحة، وقال لموقع الرالي الرسمي "لقد أنجزنا عملًا عظيمًا، لكنها لم تكن مهمةً يسيرة، حاولنا الهُجوم قُرب نهاية المرحلة، ولكنها صعبة. سعيدٌ لأن يوم غدٍّ قد يتضمَّن كُثبان رملية في المسار... حاولنا الاعتناء بالسيارة، لأن المسار أمانا ما يزال طويلًا، إنها نُسخة قاسية من رالي داكار، لقد غيَّرت من أُسلوب قيادتي لأكون في الجانب الآمن عند اللزوم".

وحل السعودي يزيد الراجحي رابعا بفارق 11:30 دقيقة عن الصدارة، فبقي رابعا في الترتيب العام بفارق 23:10 دقيقة عن ساينز، فيما حل مواطنه ياسر حمد بن سعيدان في المركز الثامن عشر بفارق أكثر من نصف ساعة عن بيترهانسل ليصبح في المركز العاشر في الترتيب العام.

وتابع الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا)، بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، تعلّمه في الراليات الصحراوية إذ أنهى مرحلة الأربعاء في المركز الثالث عشر بفارق 26:21 دقيقة عن بيترهانسل وأصبح في المركز العشرين في الترتيب العام.



عقوبة سندرلاند

وفي فئة الدراجات، كان البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بطل 2017 أول من يجتاز خط الوصول، بيد أن المرحلة أحرزها التشيلي إيغناسيو كورنيخو (هوندا) بعد تعرض سندرلاند لعقوبة بلغت 5 دقائق أرجعته إلى المركز الثامن.

واحتفظ الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بصدارة الترتيب العام بفارق 2:30 دقيقتين عن زميله الأرجنتيني كيفن بينافيديس وأصبح كورنيخو ثالثا بفارق 8:31 دقيقة عن الصدارة، فيما يحتل الأسترالي توبي برايس (كي تي أم) حامل اللقب المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 12:09 دقيقة عن برابيك بعد حلوله سادسا في المرحلة الرابعة.

وقال كورنيخو "الجزء الأول كان سريعا جدا، فلحقت بريكي بعد 220 أو 240 كيلومترا. سرنا سويا بعد ذلك، وكنا نتبادل التقدم. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، كان الأمر متطلبا جسديا وذهنيا. هذه مرحلة سنتذكرها لأن بعض الأماكن كانت صخرية للغاية لدرجة اعتقدنا أننا نسير في المكان الخاطئ".