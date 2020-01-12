وأشار المنظمون إلى أن غونسالفيس الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانياً في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، وكان فاقداً للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، قبل أن ينقل على متن طائرة مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وجاء في البيان "تلقى المنظمون إشعاراً عند الساعة 10:08 (07:08 ت غ) وأرسلوا طائرة مروحية وصلت الى الدراج عند الساعة 10:16، وكان فاقداً للوعي بعد تعرضه لسكتة قلبية".

وأضاف "بعد محاولات انعاش في الموقع، نقل المنافس إلى مستشفى (...) حيث أعلنت وفاته"، متوجهاً بالتعازي الى عائلته وأصدقائه.

ونشر فريقه عبر حسابه على "تويتر" صورته بالأبيض والأسود، واصفاً إياه بـ "بطل حقيقي، إنسان رائع، وشخص يتمتع بروح قريبة من القلب".

وأشار مدير الرالي دافيد كاستيرا إلى ان الأسترالي توبي برايس (هوندا)، حامل لقب النسخة السابقة، والذي كان يقود دراجته خلف غونسالفيس، هو أول من عثر على البرتغالي ساقطاً على الأرض.

وبدأ غونسالفيس المشاركة في رالي دكار في العام 2006، وأنهاه ضمن المراكز العشرة الأولى أربع مرات. وفي النسخة الحالية، كان يحتل المركز 46 في الترتيب العام بنهاية المرحلة السادسة في الرياض الجمعة، قبل ان يخلد المشاركون الى يوم راحة السبت، ويستأنف الرالي الأحد.

وأضاف كاستيرا "هذه لحظات صعبة جداً (...) باولو كان شخصاً متواجداً هنا (يشارك في دكار) منذ وقت طويل، جميعنا نعرفه".

وشدد على أنه "كان أيضاً وجهاً من وجوه الرالي".

وتابع "جمعينا نعرف أن الدراجات النارية خطرة"، مشيراً إلى أن غونسالفيس كان "رياضياً محترفاً مدركاً للمخاطر. هذه رياضة خطرة".

ويمتد الرالي على 12 يوماً ومسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء السعودية، انطلاق من مدينة جدة على البحر الأحمر، امتداداً على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولاً إلى مدينة نيوم المستقبلية، وعبر الصحاري المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غرب الرياض.



وعلى رغم مقتل البرتغالي الذي سيقام له حفل تكريم مساء اليوم، استكملت بأجواء من الحزن المرحلة وانتهت بفوز الإسباني خوان باريدا (هوندا)، متقدما على النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم) بفارق 2:54 دقيقتين، والأرجنتيني لوسيانو بينافيدس (كاي تي أم) بفارق 3:25 دقائق.

من جهته، احتفظ الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بصدارة الترتيب العام، عشية المرحلة الثامنة التي تقام الإثنين، وتمتد على مسافة 713 كلم (415 منها مرحلة خاصة) في منطقة وادي الدواسر. وبات الأميركي يبتعد بفارق 24:48 دقيقة عن الأرجنتيني بابلو كوينتانيلا (هوسكفارنا).



فوز ثالث لساينز

وفي منافسات السيارات، عزز المخضرم ساينز على متن "ميني" صدارته للترتيب، بتحقيقه الفوز للمرة الثالثة في النسخة الحالية.

وأنهى ساينز المرحلة بفارق 2:12 دقيقتين عن حامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا)، و2:53 دقيقتين عن الفرنسي ستيفان بيرتهانسل (ميني).

ويبدو أن المنافسة تتجه لتصبح محصورة بهذا الثلاثي، اذ وسع ساينز صدارته للترتيب العام الى 10 دقائق أمام العطية الباحث عن لقبه الرابع في رالي دكار، و19:12 دقيقة عن بيترهانسل حامل الرقم القياسي مع 13 لقبا (سبعة في السيارات وستة في الدراجات النارية).

وأقرب المنافسين إلى الثلاثة في الترتيب العام هو السعودي يزيد الراجحي الذي يبتعد بفارق 44:14 دقيقة عن ساينز.