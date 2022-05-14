دراج دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا يتصدر التجارب التأهيلية من قبل beIN SPORTS May 14, 2022 15:44 0:38 دقيقة سجل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، دراج فريق دوكاتي، أسرع زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة فرنسا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية فرانشيسكو بانيايا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإيطالي فرانشيسكو بانيايا يتصدر التجارب التأهيلية 1:52 دقيقة يوسف بن علي: "سنسعى لتقديم مستويات جيدة" 0:52 دقيقة دورة روما: شفيونتيك تتخطّى سابالينكا وتبلغ النهائي 6:24 دقيقة مواجهة منتظرة بين تشيلسي وليفربول 2:50 دقيقة رين – مرسيليا.. صراع المراكز الأوروبية 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً على مونبلييه 5:32 دقيقة موقعة مرتقبة بين وفاق سطيف والأهلي 2:39 دقيقة NBA - ووريرز إلى نهائي الغربية 12:12 دقيقة الصين لن تستضيف كأس آسيا 2023 بسبب كورونا 0:22 دقيقة تعادل لوتن تاون مع هادرسفيلد تاون