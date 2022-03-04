دراج فريق ريد بول كي تي إم فاكتوري ريسينغ نجح في تحقيق أسرع لفة بزمن وقدره دقيقة وأربعٌ وخمسون ثانية وثمانمائة وواحد وخمسون جزءاً في الألف من الثانية، متفوقاً على الياباني تاكاكي ناكا غامي الذي سجل ثاني أسرع زمن، بينما حلّ الإسباني أليكس رينس ثالثاً.

