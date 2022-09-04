ونجح بانيايا دراج فريق دوكاتي والذي انطلق من المركز الأول في الحفاظ على صدارته حتى النهاية رغم المطاردة الشديدة من قبل مواطنه إينيا باستيانيني الذي أنهى السباق في المركز الثاني، فيما جاء الإسباني مافيريك فيناليس في المركز الثالث.. أما متصدر الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو فحل في المركز الخامس.. ويعد هذا الفوز هو الرابع توالياً لبانيايا الذي قلص الفارق مع كوارتارارو المتصدر إلى ثلاثين نقطة.

