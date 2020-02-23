انطلاق رالي قطر الصحراوي February 23, 2020 10:03 2:14 دقيقة وسط مشاركة حوالي 17 دولة تنطلق نسخة جديدة من رالي قطر الصحراوي الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للكروس كونتري،جولة تُمَثل تحديا لجميع المشاركين و في مُقَدمتهم القطري ناصر العطية حاملُ اللقب في جولة الموسم الماضي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة قمة مرتقبة ينتظرها أنصار فنربهتشه وغلطة سراي 1:50 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:14 دقيقة انطلاق رالي قطر الصحراوي 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 3:03 دقيقة زيدان: "قدمنا أداء جيداً ولم نستحق الخسارة" 2:10 دقيقة موراليس يتحدّث عن هدفه الرائع في شباك ريال مدريد 1:59 دقيقة ميلان يخفق في الدقائق الأخيرة ويكتفي بنقطة 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل "يخنق" بايرن ميونيخ بـ"نقطة"! 3:35 دقيقة ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي وبرشلونة في الصدارة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04