النيوزيلندي ديكسون يفوز بالجولة الثانية من بطولة "إندي كار" July 4, 2020 23:41 0:46 دقيقة فاز النيوزيلندي سكوت ديكسون بالجولة الثانية من بطولة "إندي كار" الأميركية لسباقات السيارات في ولاية إنديانا والتي جرت دون حضور الجمهور بسبب الاحتياطات من انتشار فيروس كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة فالنسيا يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع غرناطة 0:20 دقيقة رونالدو: حققنا الأهم وهو الفوز 0:46 دقيقة ديكسون يفوز بالجولة الثانية من بطولة "إندي كار" 2:54 دقيقة ميلان يحطم آمال لاتسيو ويسقطه بثلاثية 4:06 دقيقة تشيلسي يحافظ على المركز الرابع 0:48 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً لكأس ألمانيا 3:20 دقيقة القلق سيّد الموقف قبل استئناف موسم الـ"NBA" 2:34 دقيقة دورات كروية شعبية في الجزائر تلفت الأنظار 3:37 دقيقة أرسنال يواصل انتفاضته ويُسقط مستضيفه وولفرهامبتون 0:51 دقيقة المغربي فضال يحقق رقماً ملفتاً في الـ"ليغا"