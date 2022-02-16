اللبناني فنسنت شماسيان مصممُ الكؤوس والميداليات في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS February 16, 2022 10:36 1:23 دقيقة أكد اللبناني فنسنت شماسيان، مصممُ الكؤوس والميداليات للبطولات الكبرى، أن تصميمَ وتنفيذَ كأس جائزة قطر الكبرى في الفورمولا وان مثل تحدياً كبيراً له مضيفاً أنه فخور بالنتيجة النهائية للعمل الذي أنجزه. رياضات ميكانيكية فورمولا وان جائزة قطر الكبرى للفورمولا وان -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة ذهبية التزلج الريفي الكلاسيكي من نصيب النرويج 2:35 دقيقة ألمانيا تغنم ذهبية التزلج الريفي الكلاسيكي للسيدات 4:09 دقيقة ذهبية جديدة للسويد من بوابة البياثلون 14:05 دقيقة مباراة انتر وليفربول – التغطية الخاصة 1:23 دقيقة اللبناني شماسيان في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:59 دقيقة بايرن ميونيخ ضيفاً على سالزبورغ 14:05 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين انتر وليفربول 5:59 دقيقة "نويل" ينال ذهبية منافسات التزلج الألبي المتعرج 3:37 دقيقة "هول" يحرز ذهبية منافسات التزلج المنحني الحر 1:51 دقيقة محرز: "لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال"