القطري ناصر العطية يتألّق في أولى مراحل رالي المغرب من قبل beIN SPORTS October 9, 2021 15:23 0:39 دقيقة تصدّر القطري ناصر العطية سائق تويوتا غازو ريسينغ منافسات السيارات خلال المرحلة الافتتاحية لرالي المغرب في زاكورة. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية ناصر العطية رالي المغرب -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة المنتخب المغربي ينشد الانتصار من بوابة غينيا بيساو 1:14 دقيقة ليبرون جيمس يؤكد أن ليكرز يحتاج لمزيد من الوقت 1:55 دقيقة مواجهة مرتقبة بين قطر والبرتغال 1:19 دقيقة مدرب منتخب المغرب داخل الصالات فخور بإنجاز فريقه 0:39 دقيقة ناصر العطية يتألّق في أولى مراحل رالي المغرب 0:44 دقيقة مدرب أندورا يتحدث عن إيجابيات مواجهة إنكلترا 0:40 دقيقة بداية موفّقة لموراي في بطولة إنديان ويلز 2:37 دقيقة منتخب إنكلترا يسعى للتغلب على صعوبات العشب الصناعي 0:30 دقيقة مباراة قطر والبرتغال: التغطية الخاصة 0:32 دقيقة كوفيد-19 يحرم رابيو من نهائي دوري الأمم الأوروبية