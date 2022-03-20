القطري خالد السويدي يحرز لقب رالي الكويت الدولي من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 14:50 1:42 دقيقة أحرز السائق القطري خالد السويدي لقب رالي الكويت الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات تاركاً المركز الثاني لمواطنه ناصر العطية فيما نال الكويتي محمد الظفيري المركز الثالث. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية ناصر العطية بطولة الشرق الأوسط للراليات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مبارة ريال مدريد وبرشلونة | معلومات البث المباشر 0:40 دقيقة ليستر سيتي يتخطى برينتفورد 3:13 دقيقة أخبار الكلاسيكو مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو 1:29 دقيقة رين يمطر شباك ميتز بسداسية 0:41 دقيقة المصري البورسعيدي يحقق فوزاً ثميناً على القطن 0:35 دقيقة خسارة الصفاقسي تؤهل الأهلي طرابلس إلى ربع النهائي 0:36 دقيقة كريستال بالاس يكتسح إيفرتون برباعية في كأس الاتحاد 1:11 دقيقة روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي 3:00 دقيقة تشافي أمام اختباره الأصعب في البيرنابيو 4:11 دقيقة موناكو يهزم ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية