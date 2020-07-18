الفرنسي سيمون باجنو يصنع المفاجأة July 18, 2020 17:02 1:58 دقيقة حقق السائق الفرنسي سيمون باجنو إنجازا كبيرا بعد فوزه بجولة اليوم الأول لحلبة "أيوا" لسباقات الإندي كار. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية إندي كار سيمون باجنو -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة بيرنلي يتخطّى عقبة نوريتش سيتي بنجاح 3:21 دقيقة أتالانتا يتعثر في فيرونا ويقلص آماله بإحراز اللقب 0:41 دقيقة مباراة أرسنال (1) ومان سيتي (0) - التغطية الخاصة 0:49 دقيقة سانشو على أعتاب مانشستر يونايتد 3:05 دقيقة ماذا قال بيريث عن تتويج ريال مدريد بلقب الـ"ليغا"؟ 2:37 دقيقة بييلسا يعيد ليدز "العريق" لمكانه الطبيعي 0:53 دقيقة جماهير ليدز تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية ! 0:37 دقيقة خسارة برينتفورد تمنح ليدز لقب الـ"تشامبيونشيب" 0:48 دقيقة مدرب باكس متفائل بشأن عودة بليدسو 0:45 دقيقة الكشف عن معايير إسناد الجوائز الفردية في الـ"NBA"