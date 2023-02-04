العطية قطع المرحلة التي بلغ طولُها 230 كيلومتراً عبر الصحاري التي تمتد إلى الغرب من حائل في زمن بلغ ساعتين وأربعا ً وعشرين دقيقة وثمانياً وأربعين ثانية، متقدماً على أقرب مطارديه البولندي كريستوف هواو تشيفس بفارق تسع دقائق وخمسين ثانية.

