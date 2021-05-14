العطية وسانتولينو يفوزان بالمرحلة الأولى من رالي الأندلس May 14, 2021 20:36 1:30 دقيقة فاز القطري ناصر العطية والإسباني لورينثو سانتولينو بالمرحلة الأولى من رالي الأندلس. العطية الذي يشارك بفريقه الخاص ناصر ريسينغ بدأ بذلك بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في هذا الرالي. تقارير إخبارية ناصر العطية رالي الأندلس -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عودة ألفيش إلى صفوف المنتخب البرازيلي 0:28 دقيقة بليشكوفا تعبر بصعوبة إلى نصف نهائي دورة روما 0:46 دقيقة إعلان قائمة هولندا الأولية للمشاركة في يورو 2020 0:47 دقيقة عقوبة تهدّد مشاركة نيمار في نهائي كأس فرنسا 0:49 دقيقة نادال يتجاوز زفيريف ويبلغ نصف نهائي دورة روما 0:35 دقيقة هاشيموتو تتحدث عن عريضة إلغاء الأولمبياد 5:30 دقيقة تعرف على آخر الأخبار داخل إنتر وفي أروقة يوفنتوس 0:45 دقيقة فيفا يوافق على تمثيل لابورت لمنتخب إسبانيا 0:48 دقيقة إدارة يوفنتوس تطلب من اللاعبين تأجيل الرواتب 0:47 دقيقة كونتي يهرب من وسائل الإعلام!