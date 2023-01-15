وشهد سباق المرحلة الأخيرة منافسة شرسة بين بينافيديس والأسترالي توبي برايس ليحقق بينافيديس لقب المرحلة بفارق ضئيل أمام الأسترالي الذي حال ثانياً.

فوز الأرجنتيني بالمرحلة حسم به لقب الرالي أيضاً للمرة الثانية في مشواره بعد الأول عام 2011.

