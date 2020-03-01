بيد أن الاتحاد الدولي أكد في المقابل، بأن سباقي موتو 2 وموتو 3 سيقامان في موعدهما على حلبة لوسيل كما هو مقرر، لأن الدراجين والفرق موجودون في قطر منذ الأسبوع الماضي من أجل إجراء التجارب.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي أنه "بسبب قيام قطر بوضع قيود على السفر والذي طال مسافرين من إيطاليا (من بين دول عدة اخرى)، فان سائقي سباق الفئة الاولى (موتو جي بي) لن يشاركوا".

وأضاف "في الوقت الحالي، جميع القادمين إلى الدوحة من رحلات مباشرة من إيطاليا أو قضوا آخر اسبوعين في ايطاليا، يتم نقلهم إلى حجر صحي لمدة أقلها 14 يوماً".

وأوضح "تلعب إيطاليا دوراً هاماً في بطولة العالم وفي فئة موتو جي بي على أرضية الحلبة وخارجها، ولهذا السبب اتخذ القرار بإلغاء السباق الرئيسي".

وتخوض فرق إيطالية عدة بطولة العالم للدرجات النارية أبرزها دوكاتي وابريليا، بالإضافة الى سائقين عدة أبرزهم اندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) وصيف بطولة العالم العام الماضي.

وتم تأجيل أكثر من سباق في بطولات الرياضة الميكانيكية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) وأبرزها سباق جائزة الصين الكبرى في فورمولا وان الذي كان مقرراً على حلبة شنغهاي في 19 نيسان/أبريل المقبل، وسباق فورمولا اي ضمن بطولة العالم في سانيا في جزيرة هاينان الصينية في 21 الحالي.

