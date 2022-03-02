أبطال العالم في رياضة الدراجات النارية يزورون استاد لوسيل من قبل beIN SPORTS March 2, 2022 20:17 2:41 دقيقة على هامش الجولة الأولى من بطولة العالم للموتو جي بي المقررة في قطر، زار أبطال العالم في رياضة الدراجات النارية استاد لوسيل المقرر أن يستضيفَ نهائي مونديال قطر. تقارير إخبارية بطولة العالم للموتو جي بي استاد لوسيل -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ألافيس 0:26 دقيقة بيراميدز مؤقتاً في الصدارة 0:39 دقيقة ستايفلي حزينة على بيع نادي تشيلسي 0:52 دقيقة رينس الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة قطر 1:10 دقيقة توخيل: "لا بد من التركيز" 0:57 دقيقة الصينية زينكسيا تفوز بذهبية سباق 20 كلم 0:38 دقيقة كروس سيكون حاضراً في مباراة باريس سان جيرمان 0:23 دقيقة فيريرا مدربا جديداً لفريق الزمالك 0:28 دقيقة دياش يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع 1:35 دقيقة إشبيلية ينشد الفوز من بوابة ألافيس