يوم الجمعة: عودة أسطورة الملاكمة التايلاندية ساما غايانغاداو

بعد اعتزال دام عامين، صمّم بطل العالم السابق في رياضتين ووزنين مختلفين على استئناف مشواره في المواي تاي ومشاركته في عرض ONE Friday Fights 9 في 17 أذار/ مارس.

عانى النجم التايلاندي من الإصابات أثناء تدريباته في فريق Evolve MMA في سنغافورة والمنافسة في "ون". لكنه الآن بعد تعافيه، يطمح لإثبات أنه لا يزال قادراً على التنافس مع أفضل المهاجمين على كوكب الأرض.

بطل العالم السابق في المواي تاي لوزني القشّة والذّبابة والكيك بوكسينغ في وزن القشّة، سيواجه النجم الأيرلندي الصاعد ريان شيهان في مباراة الملاكمة التايلاندية في وزن القشة في بانكوك.

كشف ساما عن دافعه للمنافسة مرة أخرى في بطولة "ون": "عندما رأيت صهري، سوبرلك كياتمو، يقدم مستويات جيدة في "ون" ، شعرت ببعض الطاقة في داخلي تحثني على العودة للقتال. بعد اعتزالي، كنت دائما أتابع أصدقائي في "ون". وشعرت أنه ربما يجب أن أعود للقتال مرة أخرى".

الأسطورة التايلاندية بدا سعيدا بالعودة للمنافسات بقوله: "يسعدني ويشرفني أن أعود للقتال في بطولة "ون" مرة أخرى. وأيضا للعودة للقتال في ملعب لومبيني للملاكمة بعد ثماني سنوات. لقد بنيت سمعتي وأصبحت بطلا للعالم في ذلك المسرح العالمي".

لاتمام خطة العودة للمنافسة في بطولة "ون"، كان على المهاجم المخضرم التواصل مع رئيس مجلس إدارة البطولة ورئيسها التنفيذي، شاتري سيتيودتونغ، الذي كانت موافقته بمثابة حافز آخر عّزز قرار ساما بالعودة إلى الحلبة يوم الجمعة.

قال البطل العالمي السابق: "أخبرني شاتري أنه يريد رؤيتي في الحلبة مرة أخرى حتى أتمكّن من كسب الكثير من المال لرعاية عائلتي. يتمنى لعائلتي أن تعيش بشكل جيّد حتى بعد تقاعدي. إنه يهتم بي أيضاً".

أضاف المقاتل البالغ من العمر 39 عاماً: "أنا أتقدم في السنّ. لم يتبقَّ لدي الكثير من الوقت في هذه المهنة. لكن الآن، لدي فرصة ثانية. أريد أن أقدّم لعائلتي حياة جيّدة دون صراعات. لذا، سأقاتل بما أنني لا زلت قادراً على ذلك. عائلتي هي القوّة الدافعة الأولى لعودتي إلى الحلبة".

يبدو أن ساما غايانغاداو متحمّس بدرجة كبيرة ليس فقط للعودة إلى المنافسات بل لاستعادة أمجاده والوصول مرة أخرى إلى قمّة أكبر منظمة قتالية في العالم.

يدرك نجم المواي تاي أن طريق العودة إلى القمّة سيكون شاقّاً إذ عليه تخطي كبار المنافسين في فئة وزن القشة، وأولهم الأيرلندي شيهان منافسه المقبل.

تحدّث ساما عن منافسه بطل العالم في الملاكمة التايلاندية WBC: "لقد شاهدت معارك ريان شيهان على يوتيوب. تنافس مع العديد من مقاتلي النخبة التايلانديين. إنه مقاتل شاب (25 عاماً) وشامل. نقاط قوّته هي اللكمات والركلات والهجمات السريعة.. لكنني أعتقد أن لدي خبرة في الملاكمة التايلاندية أكثر منه".

يوم الجمعة، يعرف غايانغاداو صاحب المسيرة الممتدة لـ 25 عاماً والسجل الرائع 370-48-9، أن الفوز على شيهان خطوة مهمّة لنفض الغبار عن مقاتل عاد ليكون نفس الأسطورة.

عرض ONE Friday Fights 9 ينطلق الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة يوم 17 أذار/ مارس ويُبثّ عبر "بي إن سبورت".