وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك

وأفاد قسم السباقات في فريق هونيغان عبر موقعه على الإنترنت "بأسف شديد يمكننا أن نؤكد وفاة كين بلوك في حادث عربة جليد".

من ناحيته، كتب مكتب العمدة المحلي عبر صفحته على فايسبوك "كان كين بلوك يركب عربة جليد على تلة شديدة الانحدار عندما انقلبت وسقطت عليه. أُعلن عن وفاته في مكان الحادث".

وأشاد زميل بلوك في سلسلة "نايترو رالي كروس" ستيف آربين بصفات الراحل لقناة "إي أس بي أن" قائلاً "كان كين أسطورة في قدرته على أخذ رؤية وجعلها حقيقة. لقد أنشأ صناعة".

وبدأ بلوك، أحد مؤسسي العلامة التجارية للأحذية "دي سي شوز" في عام 1994، مسيرته في الراليات بعد 10 أعوام من بيع شركته، من دون أن يتمكن من فرض نفسه بين أبرز الأسماء العالمية.

اشتهر بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو على منصة "يوتيوب" يظهر خلالها وهو يستعرض خلف مقود سيارات الرالي ويقوم بحركات مثيرة وخطيرة على مسارات وحلبات تم تجهيزها بحواجز.

وتمت مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من مليار مرة وأصبحت قناته "يوتيوب هونيغان" الأكثر شهرة في تاريخ رياضة السيارات.

