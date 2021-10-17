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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

نوفيل يحرز لقب رالي إسبانيا

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ظفر سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل بسباق رالي إسبانيا في كاتالونيا الأحد، متقدماً على سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز والإسباني داني سوردو (هيونداي)، وسائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي بقي متصدراً لبطولة العالم قبل المرحلة الأخيرة في إيطاليا.

REUTERS

وفاز سوردو بكل المراحل الأربع الأحد، لكن تقدم نوفيل ليلاً كان كافياً ليتمكن من إنهاء السباق متقدماً بفارق 24.1 ثانية على إيفانز.

وحل سوردو ثالثاً متقدماً على أوجييه، الذي لا يزال يتصدر الترتيب العام بفارق 17 نقطة عن إيفانز، مع اقتراب موعد رالي مونزا الإيطالي.
                  
ترتيب الخمسة الأوائل    
              
1. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 2:34:11.8 ساعة
2. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 24.1 ثانية
3. الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 35.3 ث
4. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 42.1 ث
5. الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) بفارق 1:31.8 دقيقة
 

رياضات ميكانيكية تييري نوفيل
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