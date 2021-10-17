نوفيل يحرز لقب رالي إسبانيا

وفاز سوردو بكل المراحل الأربع الأحد، لكن تقدم نوفيل ليلاً كان كافياً ليتمكن من إنهاء السباق متقدماً بفارق 24.1 ثانية على إيفانز.

وحل سوردو ثالثاً متقدماً على أوجييه، الذي لا يزال يتصدر الترتيب العام بفارق 17 نقطة عن إيفانز، مع اقتراب موعد رالي مونزا الإيطالي.



ترتيب الخمسة الأوائل



1. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 2:34:11.8 ساعة

2. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 24.1 ثانية

3. الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 35.3 ث

4. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 42.1 ث

5. الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) بفارق 1:31.8 دقيقة

