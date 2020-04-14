ناسكار توقف لارسون بسبب إساءة عنصرية خلال سباق افتراضي

وأضافت ناسكار في بيان "ناسكار تضع التنوع واتاحة الفرصة للجميع أولوية ولن تتسامح مع اللغة التي استخدمها كايل لارسون خلال سباق افتراضي أمس الأحد".

ونظمت ناسكار الحدث في محاولة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف لا سابق له لسباقات السيارات حول العالم.

وسُمع السائق البالغ عمره 27 عاماً وهو يتفوه بهذه العبارة العنصرية بينما كان يختبر على ما يبدو مكبر الصوت.

ورد أحد السائقين "كايل، الجميع استمع إليك".

وقال سائق آخر أثناء البث الحي مندهشاً "لا يمكن أن يكون ذلك حدث".

وبعد قليل من قرار ناسكار إيقافه قال لارسون في رسالة فيديو على تويتر "لا يوجد أي عذر" لهذا التصرف.

وأضاف "أعتذر للجميع. ارتكبت خطأ الليلة الماضية وقلت كلمة لا يتعين أن تصدر عن أي شخص. أشعر بالأسف لعائلتي وأصدقائي وزملائي ومجتمع ناسكار وخاصة مجتمع الأمريكيين من أصل أفريقي".

وأضاف "أتفهم أن الضرر لا يمكن إصلاحه".

وأثار تصرفه غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي كما قرر تشيب جاناسي ريسنغ، وهو فريق كبير في عالم سباقات السيارات، إيقافه بدون راتب.

وقال تشيب جاناسي ريسنغ في بيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة مما قاله لارسون أمس خلال السباق الافتراضي. الكلمات التي تفوه بها مسيئة وغير مقبولة".

ولم يهدر رعاة لارسون الكثير من الوقت وتحركوا سريعاً لينأوا بأنفسهم عن السائق.