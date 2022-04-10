لوكلير يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا وان

انطلق إبن إمارة موناكو من المركز الأول محتفظاً بموقعه عند المنعطف الأول، ومنذ ذاك الوقت بقي متصدراً وأنهى السباق البالغ طوله 58 لفة بفارق 20 ثانية عن أقرب منافسيه المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول).

وحلّ سائقا مرسيدس التي تعاني هذا الموسم، البريطانيان جورج راسل وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع توالياً.

قال لوكلير بعد فوزه الثاني هذا الموسم والرابع في مسيرته "هذا رائع. السيارة كانت لا تصدّق اليوم".

تابع "بصراحة، يا لها من سيارة اليوم. قمت بعمل جيد نهاية الأسبوع ولم يكن ذلك ممكناً لولا السيارة. أنا سعيد جداً".

وعن تفكيره بإحراز لقب بطولة العالم، قال لوكلير "لقد خضنا ثلاثة سباقات فقط، لذا من الصعب التفكير بالبطولة، لكن لدينا سيارة قوية يعوّل عليها. من الرائع أن نعود إلى هذا الموقع".

وحلّ سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي دانيال ريكياردو في المركزين الخامس والسادس.

لكن فيرستابن واجه مشكلة كبيرة في سيارته أجبرته على الانسحاب في اللفة 39، وسمع يقول على جهاز الراديو "أشم رائحة سائل غريب".

قفز والدخان يتصاعد من محرك سيارته ريد بول، وساعد المنظمين في اطفائها.

قال الهولندي الممتعض "إذا كنت تريد المنافسة على اللقب، فهكذا أمور غير مقبولة". تابع "نحن بعيدون جداً وراء (فيراري)".

في ما يأتي نتائج سباق جائزة أستراليا الكبرى:

1.شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:27:46.548 ساعة

2.سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) بفارق 20.524 ثانية

3.جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 25.593 ثانية

4.لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 28.543 ثانية

5.لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) بفارق 53.303 ثانية

6.دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) بفارق 53.737 ثانية

7.استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) بفارق 1:01.683 دقيقة

8.فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) بفارق 1:08.439 دقيقة

9.بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) بفارق 1:16.221 دقيقة

10.ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) بفارق 1:19.382 دقيقة

11.دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) بفارق 1:21.695 دقيقة

12.لانس سترول (كندا/أستون مارتن) بفارق 1:28.598 دقيقة

13.ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) بفارق 1 لفة

14.كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) بفارق 1 لفة

15.يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) بفارق 1 لفة

16.نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) بفارق 1 لفة

17.فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) بفارق 1 لفة