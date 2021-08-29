كوارتارارو يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى

وبعد فوزه بالسباقين الثاني والثالث في الدوحة والبرتغال ثم في السباقين السادس والتاسع في إيطاليا وهولندا، أضاف كوارتارارو الأحد فوزه الخامس للموسم والثامن في مسيرته ضمن الفئة الكبرى ما سمح له بتوسيع الفارق في الصدارة عن أقرب ملاحقيه إلى 65 نقطة.

وتقدم الدراج الفرنسي الذي انطلاق من المركز الثالث، في نهاية السباق على الإسبانيين أليكس رينس (سوزوكي) وأليكس إسبارغارارو الذي منح فريقه أبريليا منصة التتويج الأولى له منذ عودته إلى بطولة الفئة الأكبر عام 2015.

وبعدما انطلق من المركز الأول، اكتفى بول إسبارغارو (هوندا)، الشقيق الأصغر لأليكس إسبارغارو، بالمركز الخامس خلف الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) وأمام الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) الفائز بالسباق الماضي في النمسا.

وكان الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) الخاسر الأكبر الأحد إذ أنهى السباق في المركز الرابع عشر، على غرار حامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) الذي جاء تاسعاً، ما سمح لكوارتارارو بالابتعاد عنهما.

وتقدم مير إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف كوارتارارو، مستفيداً من اكتفاء بانيايا بالمركز الرابع عشر ما تسبب بتراجعه في الترتيب العام الى المركز الرابع لصالح الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي-براماك) الذي حل في المركز الحادي عشر.

وكان السباق مخيباً جداً للأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها-اس ار تي) الذي سيعتزل في نهاية الموسم، إذ حل في المركز الثامن عشر، فيما خرج بطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيس (هوندا) من السباق منذ اللفة الأولى بعد سقوطه عن دراجته.

وستكون جائزة آراغون الكبرى في إسبانيا الجولة المقبلة في 12 أيلول/سبتمبر.



