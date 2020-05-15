فيروس كورونا يرجئ عودة رالي كينيا الى بطولة العالم حتى 2021

وقالت ممثلة وزارة الرياضة والفنون والثقافة الكينية أمينة محمد في بيان "لم يكن التأجيل الى عام 2021 قرارا سهلا، لكننا ندرك التحديات العالمية الحالية، ونؤكد لكم أن رالي سفاري سيشكل جزءا مهما من تاريخ بلدنا، كما كان مخططا، للأعوام الثلاثة المقبلة".

وكان من المفترض أن يسجل رالي كينيا عودته الى روزنامة بطولة العالم بين 16 و19 تموز/يوليو، لكن جدول البطولة تأثر كغيره من الأحداث الرياضية بتفشي جائحة "كوفيد-19".

وبعدما أقيمت المراحل الثلاث الأولى في مونتي كارلو والسويد والمكسيك، اتخذ القرار بارجاء مرحلتي الأرجنتين وإيطاليا وإلغاء رالي البرتغال ثم الرالي الكيني بسبب فيروس كورونا.

وأكدت أمينة "سنواصل الاستعداد لهذا الحدث لأن الأساسات موجودة أصلا، ونتطلع الى الترحيب بالمحترفين، الفرق ومحبي الرالي في كينيا عندما تتم إعادة تنظيمه العام المقبل".

وسيكون رالي فنلندا بين السادس والتاسع من آب/أغسطس الموعد المبدئي لاستئناف الموسم، على رغم ان إرجاءه الى أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر مطروح بنتيجة إعادة تقييم الوضع في أوائل حزيران/يونيو.

وسيكون الحال مماثلا لرالي نيوزيلندا الذي سيتخذ القرار بشأنه في نهاية أيار/مايو الحالي، لتحديد ما اذا كان سيقام في موعده المقرر بين الثالث والسادس من أيلول/سبتمبر.