فيراري يمدد عقد سائقه الإسباني ساينس حتى نهاية 2024

وانضم ساينس، نجل كارلوس ساينس، إلى فيراري في أوائل عام 2021 بعد موسمين مع فريق ماكلارين البريطاني.

وقال ساينس (27عاماً) في بيان لفريق فيراري "لقد قلت دائمًا أنه لا يوجد فريق أفضل للفورمولا وان للتسابق من أجله وبعد أكثر من عام معه، يمكنني أن أؤكد أن ارتداء بدلة السباق هذه وتمثيل هذا الفريق أمر فريد من نوعه ولا مثيل له".

وأضاف ساينس "لقد أثبتت سيارة إف-75 أنها متطورة ويمكنها أن تسمح لي بمواصلة أهدافي على الحلبة، بدءًا من الفوز بأول سباق لي في الفورمولا وان"، معرباً عن ارتياحه "بهذا الدليل الجديد على الثقة" مع فيراري بهذا العقد الجديد.







