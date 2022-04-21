English
العربية
دوري أبطال آسيا
رياضات ميكانيكية

فيراري يمدد عقد سائقه الإسباني ساينس حتى نهاية 2024

من قبل

أعلن فريق فيراري، متصدر ترتيب السائقين والصانعين هذا الموسم، الخميس عشية انطلاق منافسات سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، تمديد عقد سائقه الإسباني كارلوس ساينس جونيور لعامين حتى نهاية عام 2024.

REUTERS

وانضم ساينس، نجل كارلوس ساينس، إلى فيراري في أوائل عام 2021 بعد موسمين مع فريق ماكلارين البريطاني.

وقال ساينس (27عاماً) في بيان لفريق فيراري "لقد قلت دائمًا أنه لا يوجد فريق أفضل للفورمولا وان للتسابق من أجله وبعد أكثر من عام معه، يمكنني أن أؤكد أن ارتداء بدلة السباق هذه وتمثيل هذا الفريق أمر فريد من نوعه ولا مثيل له".

وأضاف ساينس "لقد أثبتت سيارة إف-75 أنها متطورة ويمكنها أن تسمح لي بمواصلة أهدافي على الحلبة، بدءًا من الفوز بأول سباق لي في الفورمولا وان"، معرباً عن ارتياحه "بهذا الدليل الجديد على الثقة" مع فيراري بهذا العقد الجديد.

            
                  
                  
 

رياضات ميكانيكية فيراري
السابق باستيانيني يتوج بلقب جائزة الأ
اقرأ
باستيانيني يتوج بلقب جائزة الأمريكيتين الكبرى
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>