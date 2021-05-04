فياش-بواش يسجل بداياته في بطولة العالم للراليات

وقالت منظمو بطولة العالم للراليات في بيان إن "إحدى أكثر الأمور المثيرة للاهتمام في البرتغال ستكون محجوزة للسيارة رقم 57، بقيادة أندري فياش-بواش. المدرب السابق لبورتو، تشيلسي وتوتنهام كان من أشد المعجبين بالراليات منذ فترة وسيسجل بدايته في بطولة العالم للراليات (+دبليو آر سي+)".

وسيقود فياش-بواش الذي توج مع بورتو بلقبي الدوري البرتغالي ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2011، سيارة سيتروين "سي 3" في فئة "دبليو آر سي 3" المخصصة للطواقم الخاصة التي تشارك على نفقتها.

ولا يزال ابن الـ43 عاماً من دون وظيفة منذ إقالته من مرسيليا في شباط/فبراير الماضي.

وسبق للبرتغالي أن شارك عام 2018 في رالي دكار الصحراوي لكنه انسحب بسبب إصابة في الظهر.

وسيقام رالي البرتغال بين 20 و23 أيار/مايو.

