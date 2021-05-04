English
العربية
دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

فياش-بواش يسجل بداياته في بطولة العالم للراليات

من قبل

يسجل البرتغالي أندري فياش-بواش، المدرب السابق لبورتو وتشيلسي وتوتنهام الإنكليزيين ومرسيليا الفرنسي لكرة القدم، بداياته في بطولة العالم للراليات بمشاركته هذا الشهر في رالي البرتغال بحسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

AFP

وقالت منظمو بطولة العالم للراليات في بيان إن "إحدى أكثر الأمور المثيرة للاهتمام في البرتغال ستكون محجوزة للسيارة رقم 57، بقيادة أندري فياش-بواش. المدرب السابق لبورتو، تشيلسي وتوتنهام كان من أشد المعجبين بالراليات منذ فترة وسيسجل بدايته في بطولة العالم للراليات (+دبليو آر سي+)".

وسيقود فياش-بواش الذي توج مع بورتو بلقبي الدوري البرتغالي ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2011، سيارة سيتروين "سي 3" في فئة "دبليو آر سي 3" المخصصة للطواقم الخاصة التي تشارك على نفقتها.

ولا يزال ابن الـ43 عاماً من دون وظيفة منذ إقالته من مرسيليا في شباط/فبراير الماضي.

وسبق للبرتغالي أن شارك عام 2018 في رالي دكار الصحراوي لكنه انسحب بسبب إصابة في الظهر.

وسيقام رالي البرتغال بين 20 و23 أيار/مايو.
 

رياضات ميكانيكية رالي البرتغال أندريه فياش بواش
السابق كوارتارارو يفوز بجائزة الدوحة
اقرأ
كوارتارارو يفوز بجائزة الدوحة الكبرى
التالي

آخر الأحداث

>