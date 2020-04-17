سباق ألمانيا للدراجات النارية يبحث عن موعد جديد مع استمرار القيود



وكان من المقرر إقامة السباق في حلبة ساكسينرينج بشرق ألمانيا في 21 حزيران - يونيو المقبل وكان بذلك أول سباق في البطولة التي عصفت بها التأجيلات بسبب الأزمة الصحية.

ووافقت الحكومة الألمانية وحكام الولايات هذا الأسبوع على تمديد تعليق الأحداث الكبرى حتى نهاية آب - أغسطس.

وقالت مؤسسة أداك للسيارات التي تشرف على تنظيم السباق في بيان إنّهم يبحثون مع دورنا مالكة الحقوق التجارية للبطولة من أجل تحديد موعد جديد للسباق.

وأضافت أداك: "صحة الجمهور وكلّ من له علاقة بالسباق تأتي على رأس الأولويات، التذاكر التي بيعت حتى الآن تبقى سارية المفعول للسباق في الموعد الجديد، نناشد مشجعينا الأوفياء التحلي بالصبر".

والسباق التالي بعد سباق ألمانيا هو سباق هولندا والمقرر في حلبة اسين في 28 يونيو وتحيط به الشكوك أيضاً.

وقالت البطولة إنها بالفعل تعمل على مراجعة برنامج سباقات الموسم في ظل الأوضاع الحالية.

