رحيل جان-بول دريو مؤسس فريق دامس

ونشر فريق "دامس" بياناً جاء فيه "بحزن شديد نعلن وفاة جان-بول دريو مؤسس ومالك الفريق، في سن الـ 68 عاماً. خسر جان-بول للأسف صراعه الطويل مع المرض".

وتابع "منذ انشاء الفريق عام 1988، فاز جان-بول دريو ودامس بـ 13 لقباً للسائقين وبـ 12 لقباً للصانعين، وحققا معاً ما لا يقل عن 147 فوزاً في فورمولا3000، فورمولا رينو 3.5 ليترات، سلسلة سباقات جي بي3 وجي بي2 وفورمولا2 وفورمولا إي"، مضيفاً "بفضل جان-بول، تمكن العديد من السائقين الشبان من الوصول إلى الفورمولا وان".

وأسس دريو فريق "دامس" مع السائق السابق للفورمولا وان الفرنسي رينيه آرنو، ليعود ويؤسس مع مواطنه بطل العالم اربع مرات ألن بروست حظيرة رينو.إي دامس للمشاركة في بطولة العالم للـ"فورمولا.إي" المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة.

ويدين العديد من السائقين الفرنسيين للراحل دريو، الذي ساهم في ترفيعهم الى الفئة الاولى على غرار كل من أوليفيه بانيس، سيباستيان بورديه، رومين غروجان وبيار غاسلي.

