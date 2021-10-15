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رياضات ميكانيكية

رالي نيوزيلندا ضمن روزنامة بطولة العالم للراليات لعام 2022

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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الجمعة عن روزنامة بطولة العالم للراليات لموسم 2022، وقد تضمنت عودة رالي نيوزيلندا بعد غياب لسنوات.

Reuters


وسيكون الرالي النيوزيلندي الجولة الحادية عشرة من أصل 13 مقررة للموسم المقبل الذي ينطلق من مونتي كارلو في 20 كانون الثاني/يناير ويختتم في اليابان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفيما يلي روزنامة 2022 :
                  
23-20 كانون الثاني/يناير: مونتي كارلو
27-24 شباط/فبراير: السويد
24-21 نيسان/أبريل: كرواتيا
22-19 أيار/مايو: البرتغال
5-2 حزيران/يونيو: إيطاليا
26-23 حزيران/يونيو: كينيا
17-14 تموز/يوليو: إستونيا
7-4 آب/أغسطس: فنلندا
21-18 آب/أغسطس: يحدد لاحقاً
11-8 أيلول/سبتمبر: اليونان
29 أيلول/سبتمبر-2 تشرين الأول/أكتوبر: نيوزيلندا
23-20 تشرين الأول/أكتوبر: إسبانيا
13-10 تشرين الثاني/نوفمبر: اليابان

                 

رياضات ميكانيكية بطولة العالم للراليات رالي نيوزيلندا
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