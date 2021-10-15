رالي نيوزيلندا ضمن روزنامة بطولة العالم للراليات لعام 2022



وسيكون الرالي النيوزيلندي الجولة الحادية عشرة من أصل 13 مقررة للموسم المقبل الذي ينطلق من مونتي كارلو في 20 كانون الثاني/يناير ويختتم في اليابان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفيما يلي روزنامة 2022 :



23-20 كانون الثاني/يناير: مونتي كارلو

27-24 شباط/فبراير: السويد

24-21 نيسان/أبريل: كرواتيا

22-19 أيار/مايو: البرتغال

5-2 حزيران/يونيو: إيطاليا

26-23 حزيران/يونيو: كينيا

17-14 تموز/يوليو: إستونيا

7-4 آب/أغسطس: فنلندا

21-18 آب/أغسطس: يحدد لاحقاً

11-8 أيلول/سبتمبر: اليونان

29 أيلول/سبتمبر-2 تشرين الأول/أكتوبر: نيوزيلندا

23-20 تشرين الأول/أكتوبر: إسبانيا

13-10 تشرين الثاني/نوفمبر: اليابان



