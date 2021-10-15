رالي نيوزيلندا ضمن روزنامة بطولة العالم للراليات لعام 2022

وسيكون الرالي النيوزيلندي الجولة الحادية عشرة من أصل 13 مقررة للموسم المقبل الذي ينطلق من مونتي كارلو في 20 كانون الثاني/يناير ويختتم في اليابان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفيما يلي روزنامة 2022 :
23-20 كانون الثاني/يناير: مونتي كارلو
27-24 شباط/فبراير: السويد
24-21 نيسان/أبريل: كرواتيا
22-19 أيار/مايو: البرتغال
5-2 حزيران/يونيو: إيطاليا
26-23 حزيران/يونيو: كينيا
17-14 تموز/يوليو: إستونيا
7-4 آب/أغسطس: فنلندا
21-18 آب/أغسطس: يحدد لاحقاً
11-8 أيلول/سبتمبر: اليونان
29 أيلول/سبتمبر-2 تشرين الأول/أكتوبر: نيوزيلندا
23-20 تشرين الأول/أكتوبر: إسبانيا
13-10 تشرين الثاني/نوفمبر: اليابان