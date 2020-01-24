رالي مونتي كارلو: تاناك ينجو من الموت بعد حادث خطير

وفقد تاناك السيطرة على سيارته في أحد المنعرجات عندما كان يقودها بسرعة مفرطة فخرجت عن مسارها وانزلقت نحو منحدر ما عرضها لعدة انقلابات لعشرات الأمتار قبل أن تتوقف وبها أضرار جسيمة.

وخرج تاناك ومساعده يارفيويا سالمين، لينتهي سباقهما علما بأنهما كانا في المركز الرابع لحظة الحادث.

وأعرب بطل العالم السابق الفرنسي سيباستيان أوجييه في تصريح عقب نهاية المرحلة عن أمله في أن "يكون أوت في حالة جيدة (...). لقد خرج عن المسار بسرعة كبيرة، وهناك ضغط قوي جدا في المكان الذي خرجت فيه السيارة".

ولم يسبق لتاناك (32 عاما) المنتقل هذا العام من فريق تويوتا إلى هيونداي، أن فاز بسباق مونتي كارلو.

وقال الإيطالي أندريا أدامو، المدير الرياضي لفريق هيونداي "إنهما بخير. لا أعرف ما الذي حدث. لقد رأيتم ما رأيته. أنتظر عودته ولكني كنت على الخصوص قلقا جدا على حالته الجسدية".

وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك الكثير من الثلج على طرق السباق، فإن بقع الجليد جعلت المسار صعبا منذ انطلاق المنافسات الخميس. وأجبر العديد من السائقين على الانسحاب بينهم البريطاني غاس غرينسميث سائق فورد.

