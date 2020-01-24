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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

رالي مونتي كارلو: تاناك ينجو من الموت بعد حادث خطير

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نجا سائق هيونداي الإستوني أوت تاناك بطل العالم لسباقات الرالي ومواطنه مارتن يارفيويا من الموت بعد تعرضهما لحادث خطير الجمعة في المرحلة الرابعة الخاصة لسباق مونتي كارلو الجولة الافتتاحية لبطولة العالم في موسمها الجديد.

AFP

وفقد تاناك السيطرة على سيارته في أحد المنعرجات عندما كان يقودها بسرعة مفرطة فخرجت عن مسارها وانزلقت نحو منحدر ما عرضها لعدة انقلابات لعشرات الأمتار قبل أن تتوقف وبها أضرار جسيمة.

وخرج تاناك ومساعده يارفيويا سالمين، لينتهي سباقهما علما بأنهما كانا في المركز الرابع لحظة الحادث.

وأعرب بطل العالم السابق الفرنسي سيباستيان أوجييه في تصريح عقب نهاية المرحلة عن أمله في أن "يكون أوت في حالة جيدة (...). لقد خرج عن المسار بسرعة كبيرة، وهناك ضغط قوي جدا في المكان الذي خرجت فيه السيارة".

ولم يسبق لتاناك (32 عاما) المنتقل هذا العام من فريق تويوتا إلى هيونداي، أن فاز بسباق مونتي كارلو.

وقال الإيطالي أندريا أدامو، المدير الرياضي لفريق هيونداي "إنهما بخير. لا أعرف ما الذي حدث. لقد رأيتم ما رأيته. أنتظر عودته ولكني كنت على الخصوص قلقا جدا على حالته الجسدية".

وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك الكثير من الثلج على طرق السباق، فإن بقع الجليد جعلت المسار صعبا منذ انطلاق المنافسات الخميس. وأجبر العديد من السائقين على الانسحاب بينهم البريطاني غاس غرينسميث سائق فورد.
 

أوت تاناك
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