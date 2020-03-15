رالي المكسيك: أوجييه يحرز فوزه الأول لهذا العام

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) فوزه الأول في الموسم الجديد، وذلك بإنهائه رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات، في المركز الأول بعد ثلاثة أيام من المنافسات عوضاً عن أربعة نتيجة اختصار السباق بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونجح أوجييه أيضاً في انتزاع صدارة الترتيب العام من زميله في تويوتا البريطاني إلفين إيفانز الذي حل رابعاً في المكسيك، بعد أن فاز بالمرحلة الماضية التي أقيمت في السويد وتم اختصارها أيضاً لكن بسبب الظروف المناخية.

وألغيت ثلاث مراحل من أصل 24 السبت من قبل المنظمين "بالتشاور مع جميع الفرق والاتحاد الدولي للسيارات ومنظمي الرالي"، بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية انتشار فيروس "كوفيد-19" الذي أحدث فوضى عارمة في الروزنامات الرياضية حول العالم، حيث أرجئت غالبية الأحداث وألغيت بعضها مثل المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد لبطولة العالم للفورمولا وان.

وهو الفوز الأول لبطل العالم ست مرات مع فريقه الجديد تويوتا الذي انتقل إليه هذا الموسم بعد أن تنازل في 2019 عن اللقب العالمي واكتفى بالمركز الثالث على متن سيتروين خلف الإستوني أوت تاناك والبلجيكي تيري نوفيل.

وبعد أن ألغيت أكثر من 75 بالمئة من المسافة الإجمالية للسباق ونقاط المرحلة الاستعراضية "باور ستايج" التي تقام عادة في اليوم الأخير، تقدم أوجييه بفارق 27,8 ثانية على تاناك (هيونداي)، فيما جاء الفنلندي تيمو سونينن (أم-سبورت فورد) في المركز الثالث بفارق 37,9 ث.

وكان أوجييه سعيدا بفوزه الأول مع تويوتا، قائلا "الانتصار يبقى دائما انتصارا، لكن هذا الانتصار له مذاق مختلف. يختلف عن الانتصارات الأخرى (التي بلغت 49 في مسيرته). أريد أن أتوجه بالشكر لفريقي على العمل المذهل الذي قام به".

ورفع أوجييه الذي حل ثانياً في موناكو ورابعاً في السويد، رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة أمام إيفانز (54) ونوفيل الذي خرج خالي الوفاض من رالي المكسيك (42).

أما تاناك الذي نجا من حادث خطير جداً في المرحلة الأولى في موناكو، فيحتل المركز الخامس برصيد 38 نقطة خلف الفنلندي كالي روفانبيرا (40).

وسيغيب السائقون والسيارات عن البطولة حتى 21 أيار/مايو مع رالي البرتغال، وذلك بعد الغاء رالي تشيلي نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر، وإرجاء رالي الأرجنتين بسبب فيروس كورونا المستجد.

* ترتيب الخمسة الأوائل في المكسيك:

1- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 2:47.47.6 ساعة.

2- الإٍستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 27.8 ثانية.

3- الفنلندي تيمو سونينن (أم-سبورت فورد) بفارق 37.9 ثانية.

4- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 1.13.4 دقيقة.

5- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 2.20.5 دقيقة.

* ترتيب السائقين الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 62 نقطة.

2- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 54 نقطة.

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 42 نقطة.

4- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 40 نقطة.

5- الإستوني أوت تاناك (هيونداي) 38 نقطة.

* ترتيب الصانعين:

1- تويوتا 110 نقاط.

2- هيونداي 89 نقطة.

3- أم سبورت فورد 65 نقطة.