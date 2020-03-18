تأجيل سباق لومان الشهير إلى أيلول/سبتمبر بسبب كورونا

وقال نادي الغرب للسيارات المنظم للسباق الأربعاء إنه اتخذ القرار "نتيجة الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا والقيود الحالية في فرنسا والعالم".

وذكر في بيان "يؤدي تأجيل لومان 24 ساعة إلى تحديث برنامج بطولة العالم للتحمل والتي سيتم الاعلان عنها قريباً. سيتم الاعلان رسمياً عن هذه المعلومات في وقت لاحق، على غرار مجريات النسخة 88 من سباق لومان 24 ساعة لعام 2020".

وسيؤثر هذا التغيير على موسم 2020-2021 من بطولة العالم للتحمل والذي ينطلق في 5 أيلول/سبتمبر بسباق سيلفرستون 6 ساعات في بريطانيا، بحسب جيرار نوفو مدير عام بطولة العالم.

وتأثرت النسخة الحالية من بطولة العالم للتحمل بسبب "كوفيد-19" فألغي سباق 1000 ميل في سيبرينغ في الولايات المتحدة (20-21 آذار/مارس)، وتأجل سباق 6 ساعات في سبا فرانكورشان (بلجيكا) بين 23 و25 نيسان/أبريل.

وكانت بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب قد تأجلت الثلاثاء من ايار/مايو-حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/اكتوبر، بالاضافة إلى سباق باريس-روبيه الشهير للدراجات الهوائية المقرر في 12 نيسان/أبريل، الى فصل الصيف.