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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

بوتاس يجدد عقده مع مرسيدس حتى 2021

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أعلن فريق مرسديس بطل العالم للفورمولا وان الخميس عن توقيع عقد جديد مع سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس سيبقيه في صفوفه حتى العام 2021 .

AFP

وقال بوتاس (30 عاماً) في بيان "أنا سعيد جدًا للبقاء مع مرسيدس في العام 2021 والبناء على النجاحات التي حققناها حتى الآن".

وتابع قائلأً: "كنا في تطور مستمر في الأعوام القليلة الماضية، وعملنا على كل جانب من أدائي. أنا واثق أنني اليوم أقوى من أي وقت مضى ولكن بإمكاني رفع مستوياتي". 

وأردف "منذ أن عشقت الفورمولا وان في طفولتي كان حلمي أن أصبح بطلاً للعالم يوماً ما".

ولا يزال مستقبل هاميلتون الذي ينتهي عقده مع مرسيدس هذا العام غامضاً، الا أن المؤشرات تشير إلى أنه سيبقى أيضاً في الفريق.

وعلّق مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف على تمديد العقد "نحن نرى هذا العام أقوى (نسخة من) فالتيري، لناحية أدائه على الحلبة ولكن أيضاً جسدياً وذهنياً". 

وتابع "أنا وثق أنه لدينا أقوى زميل في الفورمولا وان اليوم والتوقيع مع فالتيري خطوة أولى مهمة للحفاظ على قوتنا في المستقبل".               
                  
 

رياضات ميكانيكية لويس هاميلتون فالتيري بوتاس
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