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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

بانيايا يمدد عقده مع دوكاتي حتّى عام 2024

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مدّد وصيف بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي الإيطالي فرانتشيسكو "بيكو" بانيايا عقده مع دوكاتي لمدة عامين إضافيين حتى نهاية عام 2024، حسب ما أعلن الصانع الإيطالي الإثنين.

AFP

وكان الدراج المنحدر من تورينو انتقل من الفريق الرديف دوكاتي-براماك العام الماضي إلى الفريق الأوّل، ليترك بصمته على ختام منافسات الفئة الملكة مع 4 انتصارات في السباقات الستة الأخيرة. كما انطلق من المركز الأوّل ست مرات وصعد 9 مرات إلى منصة التتويج.

غير أن الحادث الذي تعرض له خلال تصدره جائزة إميليا-رومانيا الكبرى في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، كلفه غالياً وشرّع الباب أمام دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو للظفر باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وسيكون بانيايا مرة جديدة من بين أبرز المرشحين لإحراز اللقب، إلى جانب بطل فئة موتو جي بي ست مرات الإسباني مارك ماركيس (هوندا) في حال تمكن الأخير من التعافي كلياً من مشكلاته الجسدية، مع انطلاق سباقات العام الجديد من قطر في 6 آذار/مارس المقبل.
 

رياضات ميكانيكية فريق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا
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