الفرنسي غروجان سيخوض غمار منافسات إندي كار

وسيدافع السائق الفرنسي - السويسري عن ألوان فريق دايل كوين رايسينغ في سلسلة السيارات الاميركية، بحسب ما أعلن على قناته في موقع "تويتش".

وكان غروجان (34 عاماً) نجا بأعجوبة من حادث مروع تعرض له خلال جائزة البحرين الكبرى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تمكن من الخروج من سيارته وهي تشتعل بعد 28 ثانية من اصطدامها بالحاجز الحديدي بسرعة 200 كلم/س، ما أدى إلى تحطم السيارة وانشطار الحاجز إلى نصفين.

حينها قال لوكالة فرانس برس "رأيت الموت عن كثب"، وقد أدى الحادث الى إصابته بحروق في يديه كلتيهما (تعرّض لحروق خطيرة بيده اليسرى)، والتواء في الكاحل الايسر وكدمات على جسمه.

ويتضمن سجل غروجان في الفورمولا واحد الصعود الى منصة التتويج 10 مرات في 179 جائزة كبرى في خلال 10 أعوام قضاها على الحلبات مع فرق رينو عام 2009، ولوتس بين عامي 2012 و2015، وأخيراً هاس بين 2016 و2020.

وبعدما أعلن المسؤولون في حظيرة هاس الأميركية أن الفريق لن يعمد إلى تجديد عقده للعام الحالي، قرر غروجان البحث عن تحد جديد في مسيرته في بلاد "العم سام".

ووقع غروجان الذي من الممكن أن يطلق مغامرته الجديدة في 18 نيسان/أبريل المقبل في سباق ألاباما، عقداً يسمح له بعدم خوض السباقات التي تقام على حلبات بيضاوية، ومنها السباق الأشهر في السلسلة وهو 500 مايل في أنديانابوليس.

وينضم سائق هاس السابق إلى كوكبة من الفرنسيين الذين يخوضون غمار المنافسات أمثال سيباستيان بورديه وسيمون باجنو، وهو الفرنسي الوحيد حتى الآن المتوج بلقب إندي كار عام 2016 والفائز بسباق 500 مايل في إنديانابوليس عام 2019.

