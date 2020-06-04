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الدوري الألماني
رياضات ميكانيكية

الغاء رالي نيوزيلندا

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أعلن منظمو بطولة العالم للراليات الخميس إلغاء رالي نيوزيلندا العائد بعد غياب سبع سنوات، والذي كان من المقرر إقامته في أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

جاء في بيان المنظمين "أكد منظمو رالي نيوزيلندا اليوم (4 حزيران/يونيو) أن الرالي المدرج في بطولة العالم (فيا) والمقرر حول أوكلاند تم الغاؤه بسبب جائحة فيروس كوفيد-19".

وكان الرالي مقرراً بين 3 و6 أيلول/سبتمبر.

ويأتي الغاء رالي نيوزيلندا بعد يوم من الاعلان عن الغاء رالي فنلندا الذي كان مقرراً في آب/أغسطس.

وقال الرئيس التنفيذي للرالي مايكل غولدستين "لقد أصبح واضحاً أنه مع اغلاق حدودنا أمام الرحلات الدولية والخدمات اللوجستية المطلوبة لاستضافة ألوف الزوّار الدوليين كجزء من بطولة العالم للراليات، فإن موعد أيلول/سبتمبر 2020 لم يعد عملياً".

تابع "في الأشهر الـ12 الأخيرة، قام فريقنا بعمل كبير لاستضافة حدث في بطولة العالم للراليات. نحن خائبون لعدم استضافة نسخة 2020".

من جهته، قال مدير الراليات في بطولة العالم إيف ماتون "كنا متحمسين جدًا لاستعادة نيوزيلندا موقعها في بطولة العالم للراليات 2020 بعد غياب سبع سنوات، ويحزننا عدم التمكن من الذهاب إلى هناك هذه السنة".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة راليات منها بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس (مونتي كارلو والسويد والمكسيك).

                  
                  
 

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