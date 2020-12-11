الرئيس التنفيذي لفيراري يستقيل لأسباب شخصية

وتم تعيين كاميليري البالغ من العمر 65 عاماً في منصبه في تموز/يوليو 2018 كبديل لسيرجيو ماركيون المريض والذي توفي بعدها بأيام.

وعانى كاميليري قبل مدة من نوبة حادة بفيروس كوفيد-19 ولم يغادر المستشفى إلا مؤخراً لمواصلة التعافي في المنزل.

وأجرى كاميليري تغييرات عدة خلال فترة رئاسته - حيث جلب مدير الفريق الحالي ماتيا بينوتو ليحل محل ماوريتسيو أريفابين، وقرر عدم الاحتفاظ بالألماني سيباستيان فيتل بطل العالم السابق أربع مرات.

وقال كاميليري في بيان أصدره عملاق صناعة السيارات الإيطالي "فيراري كانت جزءا من حياتي وكان العمل كرئيس تنفيذي لها امتيازاً كبيراً".

وأضاف "إن إعجابي برجال ونساء مارانيلو (مقر الشركة) الاستثنائيين، والشغف والتفاني اللذين يطبقانهما على كل ما يفعلونه، لا يعرفان حدوداً (...) أنا فخور بالإنجازات العديدة التي حققتها الشركة منذ عام 2018 وأنا متأكد أن أفضل سنوات فيراري لم تأت بعد".

وعانى فريق فيراري هذا الموسم من خيبات أمل كبيرة، إذ لم يفز بأي من السابقات الـ16 التي أقيمت، بعدما كان أثار جدلاً عام 2019 باستخدام وحدة طاقة غير منتظمة.

وتولى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة فيراري الأميركي -الإيطالي جون الكان منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت.





