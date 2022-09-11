البلجيكي نويفيل يفوز برالي أكروبوليس اليوناني

وهي المرة الأولى في تاريخ هيونداي يحتل فيها المراكز الثلاثة الأولى لإحدى الجولات العالمية (دبليو آر سي) منذ وصوله في العام 2014، والثانية هذه العام لصانع وحيد بعد انجاز تويوتا في رالي سفاري كينيا، حيث هيمن الصانع الياباني على المراكز الأربعة الأولى.

وحقق نويفيل فوزه الأوّل هذا العام والأوّل منذ رالي إيبر البلجيكي 2021، والـ 16 في مسيرته في البطولة العالمية، بعدما أحكم سيطرته على اليوم الأخير للمنافسات وحافظ على فارق 15 ثانية بينه وبين تاناك، بطل العالم 2019، مع نهاية المرحلة السادسة عشرة الأخيرة الـ "باور ستايدج"، بمسافة 16 كيلومتراً، والتي تمنح الخمسة الأوائل نقاطاً.

من جهته تراجع الفنلندي كالي روفانبيرا، متصدر ترتيب السائقين والساعي للقبه الأوّل العالمي في مسيرته في سن الـ 21 عاماً، للمركز الـ 15 خارج النقاط، لكنه عوّض بتسجيله ثاني أسرع توقيت في الـ "باور ستايدج" ليحصل على 4 نقاط رافعاً رصيده إلى 207 نقاط.

وتقام الجولة المقبلة في نيوزيلندا من 29 الشهر الحالي حتّى 2 تشرين الأوّل/أكتوبر، قبل إقامة الجولتين الأخيرتين في اسبانيا في تشرين الأوّل/اكتوبر واليابان في تشرين الثاني/نوفمبر.

ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1-البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) 3:34.52 ساعات

2-الإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 15 ثانية

3-الاسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 1:49.7 دقيقة

4-الفرنسي بيار-لويس لوبيه(أم-سبورت فورد) بفارق 3:42.2 د.

5-الإيرلندي غريغ برين (أم-سبورت فورد) بفارق 4:09 د.

ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 207 نقطة

2. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) 154

3. البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) 131

4. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 116

5- الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) 100

ترتيب بطولة الصانعين:

1- تويوتا 404 نقطة

2- هيونداي 341

3- أم-سبورت/فورد 214

4- تويوتا 112

