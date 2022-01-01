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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

إصابة سائق فرنسي بعد انفجار في سيارته في رالي داكار

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أصيب السائق الفرنسي فيليب بوترون في ساقه وخضع لعملية جراحية فيها إثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار وسيعود إلى بلاده بحسب ما أعلن المنظمون السبت.

REUTERS

وقال مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة "فرانس إنفو" إن بوترون كان برفقة خمسة أشخاص لم يصب أي منهم بأذى لدى وقوع الحادث.

في المقابل، قالت منظمة "أموري سبورت" إن "حالته تتحسن وتتم الترتيبات لإعادته إلى فرنسا". وأضافت أنّ "سيارته توقفت فجأة خلال انفجار مفاجئ لا يزال مصدره مجهولاً حتى هذه اللحظة".
 
وكشفت أنّ "الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها". 

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا على تويتر أكدت فيه أنّه "لا يوجد أي شبهات في الحادث الذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين المشاركين في رالي دكار 2022". 

ووجهت وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقعها على الإنترنت "نداء لاتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية".

رياضات ميكانيكية رالي داكار
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