أودي يضمّ "ثنائي الأحلام" بيترهانسل وساينز

وقال المدير الإداري في الفريق يوليوس سيباخ في بيان "ليس من المبالغة الحديث عن (فريق أحلام)".

وستعوّل أودي على ثلاث سيارات هجينة تحصل على الطاقة من خلال مجموعات نقل حركة كهربائية، برغم ان البطارية سيتم تعزيزها بواسطة محرك احتراق.

وسيكمل السويدي ماتياس إيكستروم الثلاثي.

وأحرز بيترهانسل (55 عاماً) 14 لقبا في دكار موزعة بين الدراجات والسيارات، فيما توّج ساينس (59 عاما) ثلاث مرات بفئة السيارات آخرها عام 2020، علماً بانه أحرز ايضا بطولة العالم للراليات مرتين.

أضاف سيباخ "ستيفان أنجح سائق في تاريخ رالي دكار. كارلوس فائز في أكثر من نسخة وبطل العالم للراليات".

وقاد الثنائي لفريق ميني الموسم الماضي، عندما أحرز بيترهانسل لقب السيارات.

وقال بيترهانسل: "نريد أن نصبح أول فريق يحرز رالي دكار بمحرك كهربائي".

وتقام نسخة رالي دكار المقبلة في السعودية بين 2 و14 كانون الثاني/يناير.



