ألونسو مستعد للبقاء في الفورمولا وان لمدة "عامين أو ثلاثة إضافية"

وقال السائق المخضرم البالغ 40 عاماً خلال المؤتمر الصحافي تزامناً مع سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من البطولة العالمية، "أعتقد أني لو كنت أبلغ 25 عاماً، لما كنا لنتحدث عن ذلك، إنها مسألة سن".

ولكن أكثر من مرور السنين بالنسبة لألونسو، يتعلق الأمر بالأداء الذي يقدمه، لذا تابع مؤكداً "العام الماضي، أعتقد أنى قمت بما يجب القيام به. هذا العام، سنرى كيف ستسير الأمور، وهي مسألة أداء وليس السن".

وأردف "أعتقد أني أشعر بأني ما زلت قادراً على المنافسة وسريعاً وأمضي الكثير من الوقت في الفورمولا وان، لذا أعتقد أني سأسابق لمزيد من لأعوام، إثنين أو ثلاثة إضافية".

وعما إذا سيبقى مع فريق ألبين، قال: "في حال حصل ذلك مع ألبين، فسيكون بالأمر الجيد، أو مع فريق آخر فسيكون جيداً أيضاً".

وختم ألونسو الذي ينتهي عقده مع ألبين نهاية الموسم الحالي "سأبدأ المحادثات على الأرجح خلال الصيف".