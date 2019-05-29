ولم يواجه نادال، صاحب 11 لقبا في رولان غاروس و17 في البطولات الأربع الكبرى، أي صعوبة تذكر في مواجهة الألماني الصاعد من التصفيات (مصنف 114 عالميا)، ولم يسمح له بإحراز أكثر من سبعة أشواط في المجموعات الثلاث.

وقال الإسباني الذي حقق فوزه الـ88 في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط، إن مادن "لاعب جيد. قبل هذه المباراة كان قد حقق أربعة انتصارات، وكان يتمتع بثقة كبيرة (...) بالنسبة إلي كان الفوز مهما".

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع البلجيكي دافيد غوفان السابع والعشرين والفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-2 و6-4 و6-3.



