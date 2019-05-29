وحقق نادال المصنف ثانياً وحامل اللقب فوزاً سهلاً و"مهماً" على الألماني يانيك مادن 6-1 و6-2 و6-4، وفيدرر الثالث على "المحظوظ" الألماني أوسكار أوته 6-4 و6-3 و6-4، فيما واجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس مهمة معقدة قبل التغلب على البوليفي هوغو ديليان 4-6 و6-صفر و6-3 و7-5.

في المباراة الأولى، لم يواجه نادال، صاحب 11 لقبًا في رولان غاروس و17 في البطولات الأربع الكبرى، أي صعوبة تذكر في مواجهة الألماني الصاعد من التصفيات.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع البلجيكي دافيد غوفان، السابع والعشرين في المنافسات، والفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-2 و6-4 و6-3.

ومن جهة أخرى، نجح السويسري فيدرر في كسر إرسال الألماني صاحب "الحظ السعيد" الذي خسر في التصفيات لكنه تمكن من المشاركة مستفيداً من انسحاب لاعبين آخرين، مرة واحدة في كل مجموعة على الملعب الرئيسي فيليب شاترييه الذي خاض عليه مباراته الأولى الأحد بعد غياب أربع سنوات، وبلغ الدور الثالث للمرة الخامسة عشرة في مسيرته.

وفاز فيدرر، بطل 2009، على أوته في ساعة و37 دقيقة بعد أن أنقذ أربع فرص لخسارة إرساله، وسيلتقي في الدور المقبل مع النروجي كاسبر رود الفائز على أحد اللاعبين الواعدين من جيل الشباب هو الإيطالي ماتيو بيريتيني بثلاث مجموعات 6-4 و7-5 و6-3.

وعلى الملعب الجديد الذي يحمل اسم بطلة المقاومة في الحرب العالمية الثانية، سيمونّ ماتيو، بذل تسيتسيباس (20 عاماً)، أحد أبرز اللاعبين الواعدين من جيل الشباب، جهداً كبيراً واحتاج لأربع مجموعات لتخطي البوليفي المغمور بنتيجة 4-6 و6-صفر و6-3 و7-5 والتأهل الى الدور الثالث.

وبدأ تسيتسيباس المباراة بقوة وبكسر مبكر لإرسال منافسه، لكنه عانى بعد توقف طبي تلقى خلاله ابن الخامسة والعشرين عامًا والمصنف 86 عالمياً العلاج إثر اصابته في الكاحل، وخسر المجموعة الأولى 4-6.

وسيطر تسيتسيباس بعد ذلك على المجريات وأنهى المجموعة الثانية بسهولة كبيرة، ثم فاز في الثالثة قبل أن يلتقط البوليفي أنفاسه في الرابعة رغم تخلفه 2-4 ليعادل 5-5، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لليوناني الواعد الذي كسب شوطين متتاليين وأنهى المباراة لصالحه في ساعتين و49 دقيقة.

وفي أبرز مباريات الرجال، تغلب الياباني كي نيشيكوري السابع على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 4-6 و6-4 و6-4 و6-4، فيما أقصى السويسري ستانيسلاس فافرينكا بطل 2015 أحد اللاعبين الواعدين التشيلي كريستيان غارين بفوز سهل 6-1 و6-4 و6-صفر.

في مباراة دامت 4 ساعات و28 دقيقة، غادر الكرواتي مارين سيليتش، الـ13 عالمياً، أمام البلغاري غريغور ديمتروف، الـ46 عالمياً، 7-6 (7-3) و4-6 و6-4 و6-7 (2-7) و3-6.

وفي مواجهة فرنسية - فرنسية، تمكن الفرنسي بينوا بيير، 38 عالمياً، من الفوز على بيار هوغو هربرت، 43 عالمياً، 6-2 و6-2 و5-7 و6-7 (6-8) و11-9.

وبعد حلول الليل في باريس، تم إيقاف مباراة الأرجنتيني ليوناردو ماير، 68 على العالم، أمام مواطنه دييغو شفارتزمانن المصنف 20 عالمياً.