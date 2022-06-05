نادال لـbeIN SPORTS: "سعيد جداً بهذا اللقب" من قبل beIN SPORTS June 5, 2022 21:15 1:04 دقيقة في حوار حصري مع beIN SPORTS، أكد النجم الإسباني رافاييل نادال أنه سعيد بتتويجه بلقبه الرابع عشر في رولان غاروس، مضيفا أنه حقق فوزا كبيرا في النهائي على خصم ٍ عنيد من حجم النرويجي كاسبر رود. مقابلات رولان غاروس رافاييل نادال beIN SPORTS -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة منتخب مصر يقتنص فوزاً صعباً من غينيا 0:40 دقيقة تعادل مخيّب لكوريا الجنوبية 1:04 دقيقة نادال لـbeIN SPORTS: "سعيد جداً بهذا اللقب" 1:23 دقيقة هينيسي: التأهل للمونديال جاء نتيجة عمل رائع 0:53 دقيقة بايل: "تأهلنا يعني الكثير" 0:31 دقيقة غانا تحافظ على صدارة المجموعة الخامسة 5:34 دقيقة ويلز تسطر التاريخ وتتأهل إلى مونديال قطر 0:31 دقيقة كوارتارارو يفوز بسباق جائزة كاتالونيا الكبرى 0:37 دقيقة الألمانية نيماير تفوز ببطولة ماكارسكا الكرواتية 5:53 دقيقة نادال يتوج بلقب رولان غاروس للمرة الرابعة عشرة