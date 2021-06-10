نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 12:15 0:50 دقيقة أكد رافاييل نادال أنه لا يقلق بشأن خسارة أيّ مجموعة وأن ما يهمه هو الفوز بالمباريات مضيفا أن خسارته لمجموعة في إحدى المواجهات تعتبر أمرا طبيعيا، نظرا لكونه يواجه دائما أفضلَ اللاعبين في العالم. تقارير إخبارية رولان غاروس رافايل نادال -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:50 دقيقة نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة 2:58 دقيقة بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة 0:56 دقيقة غريليش يشيد بكاين وهندرسون 1:10 دقيقة بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات 1:23 دقيقة المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو 1:12 دقيقة منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو 0:31 دقيقة تشيتشي يكشف النقاب عن لائحة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020