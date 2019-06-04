بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً وحامل اللقب الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية عشرة في مسيرته بفوزه السهل على الياباني كي نيشيكوري السابع 6-1 و6-1 و6-3 الثلاثاء على ملاعب رولان غاروس.

وأصبح نادال الإسباني البالغ من العمر 32 عاماً على بعد مباراتين من تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس والتتويج فيها للمرة الـ12، بعدما حقق الثلاثاء فوزه الـ91 فيها مقابل خسارتين فقط، في عامي 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 ضد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بينما انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث بسبب الإصابة.

