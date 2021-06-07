وحافظ نادال المصنف ثالثاً عالمياً على حظوظه بانتزاع لقبه الـ 14 على ملاعب رولان غاروس ورفع عدد انتصاراته في غراند سلام إلى 21 لقباً للإنفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر المنسحب من البطولة (20 لكل منهما).

وتغلب "الماتادور" الاسباني الذي احتفل ببلوغه 35 عاماً الاسبوع الماضي، على الشاب الإيطالي ابن الـ 19 عاماً في ساعتين و17 دقيقة.

قال نادال الذي بلغ ربع النهائي للمرة الـ 44 في غراند سلام "بدأت بشكل جيد ولكني اعتمدت اللعب الدفاعي قليلاً. منحته فرصة التقدم في الملعب ولعب أفضل ضرباته. هذا خطأ".

"لعبت بمستوى رائع"

وتابع "كسرت ارساله مجدداً عندما كانت النتيجة 5-4 في المجموعة الأولى وتبدلت المباراة. لعبت بمستوى رائع".

ولم يقلق سينر راحة نادال حيث ارتكب 40 خطأ مباشراً، فبعدما كسر الاسباني ارساله في بداية المجموعة الأولى فرض الإيطالي سطوته وتقدم 5-3 لكنه تراجع وتخلى عن فرصة الفوز بعدما ارتكب 4 أخطاء خلال ارساله للكرة.

ورفع نادال من مستواه ليخرج منافسه من أجواء اللقاء ففاز في 8 أشواط متتالية مرتين، من دون اي مقاومة تذكر من سينر.

وفاز نادال أمام سينر بمباراته الـ 104 في رولان غاروس مقابل هزيمتين فقط منذ أن وطأت قدماه الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2005، كما عزز سلسلته من الانتصارات المتتالية في المجموعات إلى 35 في باريس.

وضرب نادال موعداً لمقعد في نصف النهائي مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف عاشراً الذي بلغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة بعد فوزه على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و7-5.