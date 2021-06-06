يتواجه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانياً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز الأول على التشيلي كريستيان غارين 6-2، 6-1، و7-5، وعبور الثاني على حساب الإسباني بابلو كارينو بوستا 6-3، 6-2، و7-5.

وفي المباراة الأولى، بعد مجموعتين أوليين سهلتين، طالت المباراة في المجموعة الثالثة بين ميدفيديف وغارين.

لكن بعد التعادل 5-5 في الأشواط، نجح ميدفيديف من تسديد ضربتين رائعتين ليخطف الإرسال من التشيلي وينهي المباراة لصالحه.

وقال الروسي بعد المباراة باللغة الفرنسية "قلت لنفسي إن عليّ أن أتصرف بجنون".

وأمام تسيتسيباس، توقع ميدفيديف "مباراة جيدة للغاية" بين لاعبين استحقا مكانهما في هذه المرحلة من البطولة.

وأضاف "آمل أن يكون الجمهور الفرنسي إلى جانبي، وأن يقول الناس لأنفسهم (إنه يتحدث الفرنسية، إنه لطيف، هيا!)"، فيبدأ الجمهور في ترديد اسمه بالملعب، فرد عليهم "الثلاثاء من فضلكم، الثلاثاء!".

وتغلب تسيتسيباس، منافس ميدفيديف، بسهولة على كارينو المتخصص في الملاعب الترابية.

وقال تسيتسيباس بعد المباراة إن "كل شيء سار بشكل جيد بالنسبة لي اليوم. شعرت أنني بحالة جيدة في الملعب، والاستراتيجية التي تبنيتها أتت بثمارها، كان إرسالي جيداً. المباريات مع أمثال بابلو تساعدني على إخراج أفضل ما لديّ".

وأزاح الألماني ألكسندر زفيريف، السادس عالمياً، في ثمن النهائي الياباني كي نيشيكوري عقب فوزه عليه بنتيجة 6-4 و6-1 و6-1 ليواجه في ربع النهائي الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46.

وقال زفيريف بعد فوزه "لعبت بشكل لا يصدق، لعبت مباراة جيدة جداً لكن البطولة لم تنته بعد".









