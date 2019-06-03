وتجاوزت كيز في ثمن النهائي التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بسهولة 6-2 و6-4.

واحتاجت وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2017 إلى ساعة و17 دقيقة لتخطي سينياكوفا وتبلغ ربع النهائي السابع لها في بطولات الغراند سلام، علماً بأن مشوارها في رولان غاروس العام الماضي انتهى عند نصف النهائي على يد مواطنتها سلون ستيفنز التي خسرت بدورها النهائي أمام الرومانية سيمونا هاليب.

وتلتقي ابنة الـ24 عاماً في ربع النهائي الأسترالية أشلي بارتي الثامنة التي تخطت بدورها الأميركية الأخرى صوفيا كينين بالفوز عليها 6-3 و3-6 و6-صفر، لتبلغ هذا الدور للمشاركة الثانية توالياً في بطولات الغراند سلام وفي مسيرتها أيضاً، علماً أن أفضل نتيجة لها في رولان غاروس سابقاً كانت وصولها إلى الدور الثاني مرتين.

وستكون مواجهة ربع النهائي الثالثة بين كيز وبارتي (23 عاماً)، بعد أن تواجهتا في الدور الأول للبطولة الفرنسية عام 2017 وفازت الأميركية بمجموعتين، قبل أن ترد الأسترالية اعتبارها هذا العام في الدور الأول لكأس الاتحاد بمجموعتين أيضاً.